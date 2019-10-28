الكشف عن الخط الدرامي لمسلسل ياسر جلال ”الفتوة”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مصادر من داخل مسلسل “الفتوة”، بطولة النجم المصري ياسر جلال عن الخط الدرامي العام للعمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.
وتنطلق أحداث المسلسل من 100 عام مضت، في حي الجمالية الشعبي. ويجسد الممثل ياسر جلال شخصية شاب يحب فتاة، لم يُقرر من ستؤدي الدور بعد. يصطدم الشاب برغبة شخص آخر، يجسد دوره الفنان دياب، في الارتباط بها، ويبدأ الصراع بين الشخصيتين.
من المقرر أن ينطلق التصوير في شهر ديسمبر المقبل، بعد الاستقرار على بقية الأبطال، والتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة. ويجري ياسر جلال تحضيرات مكثفة مع مخرج المسلسل حسين المنباوي ومسؤولي جهة الإنتاج.
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