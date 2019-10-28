يوتيوب يحذف أغنية “سلام” لـ سعد لمجرد

متابعة بتجــــــــــــرد: تفاجىء جمهور سعد لمجرد اليوم الاثنين باختفاء كليب أغنيته الجديدة “سلام” من موقع “يوتيوب”.

ويبدو أن السبب كان التبليغ الذي قام به الفنان الأمازيغي هشام تلمودي والذي قال أنه يمتلك حقوق جزء من الأغنية وهي الجزء الذي يدمج فيه سعد بين الموسيقى المعاصرة والأحواش وهي موسيقى فلكلورية أمازيغية وتعود حسب تصريح هشام إلى أغنيته “أكوال سوس” التي طرحها في عام ٢٠١٤ وهي مسجلة بإسمه.

وقد رد محسن تيزاف بصفته ملحن وموزع أغنية سعد “سلام” بأنه يمتلك الوثائق التي تثبت حقهم القانوني في استعمال الجزء الأمازيغي من المالك للحقوق الأصلية وهي “شركة تامزا فيزيون” وقد أرسلت كل الوثائق اللازمة لموقع “يوتيوب”.