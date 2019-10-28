صناع "صراع العروش" يعترفون: تجاوزنا الحدود في مشاهد العنف

كشف صناع المسلسل الجماهيري Game of Thrones "صراع العروش"، أنهم حاولوا تجاهل جانب كبير من الفانتازيا والخيال العلمي الموجود في سلسلة روايات "أغنية الجليد والنار"، التي بُنيت عليها أحداث المسلسل، لأنهم لا يرغبون في نيل إعجاب محبي الخيال العلمي وحدهم.

جاءت هذه التصريحات على لسان مؤلفي العمل "دي. بي. وايس" و"ديفيد بينيوف"، خلال مشاركتهما في مهرجان "أوستن" للأفلام، الذي يقام في ولاية تكساس، وفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وذكر المؤلفان أنهما في بداية عملهما على المسلسل الأضخم ميزانية في التاريخ، لم يكونا على وعي كاف بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما، كما اندهشا من سماح شبكة "HBO" لهما بمواصلة العمل على المسلسل، رغم كآبة وسوداوية الحلقة التجريبية.

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وتطرقا إلى جرعة العنف المكثفة التي ارتكز عليها المسلسل، بقولهما: "نصدقكم القول، لقد تجاوزنا الحدود في كثير من حلقات المسلسل، خاصةً حلقة (الزفاف الأحمر)".

مسلسل "صراع العروش" الذي امتد لـ8 مواسم، شهد ختامه شهر مايو/أيار موسما أخيرا واجه انتقادات كثيرة من المعجبين، ورغم ذلك نجح في اقتناص جائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي لعام 2019.

وعبّر صناع المسلسل عن إحباطهم من رد فعل الجمهور على آخر مواسم "صراع العروش"، خاصةً أنهما احتلّا قائمة البحث في محرك جوجل تحت عنوان "مؤلفين سيئين"، إلا أنه على مدار الشهور الأخيرة خرج أبطال العمل للدفاع عنهم، أبرزهم نيكولاي كوستر والدو "جيمي لانستر".

ووقّع المؤلفان مؤخراً عقدًا مع شبكة "نتفليكس" للعمل على مسلسل جديد بتكلفة 200 مليون دولار.