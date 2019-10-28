باريشا بإدلب.. عرش البغدادي الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هذا عرش الخليفة المثلول.. هنا قتل أخطر مجرمي الأرض.. في إدلب داخل الأراضي السورية على بُعد كيلومترات قليلة من الحدود التركية.. تحت عين وبصر حقان فيدان مدير المخابرات التركية.. وسيده أردوغان.

إذا هنا في قرية باريشا بريف إدلب نفذ البغدادي آخر عملية انتحارية.. فجّر نفسه كما صرح الرئيس الأمريكي.. رفقة زوجتيه.. وأطفاله الثلاثة.. بعد أن كان تنظيمه الإرهابي يقاتل منذ أعوام قليلة بمحيط دمشق.. وعلى تخوم بغداد.. حاضرتي الخلافة الأموية والعباسية.

العملية التي نفذتها 8 طائرات أمريكية كانت محصلة جهد استخباراتي بدأ منذ الشهر الرابع، عندما ألقت المخابرات العراقية القبض على معاونين للبغدادي.. تحصلت منهما على معلومات عن تحركاته، ثم أخطرت القوات الأمريكية بهذه المعلومات، لتبدأ عملية المتابعة.

ثم كان أن كشف مكان البغدادي قبل يومين كما صرح الأمريكيون.. فأعدوا للعملية التي استغرق تنفيذها ساعتين طوتا صفحة البغدادي الذي أعلن مقتله أكثر من مرة.. وطوتا معه أوهام دولة الخلافة وجنون القتل في العراق والشام منذ إعلانها على منبر الموصل عام 2014.