خلفان مبارك لاعب الجزيرة يتحدث عن الفوز أمام كلباء وقمة العين المرتقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب خلفان مبارك لاعب الجزيرة عن سعادته بالفوز على اتحاد كلباء بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت الأحد، على استاد محمد بن زايد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي.
وقال خلفان، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "حققنا 3 نقاط غالية في مباراة صعبة، خاصة أن فريق كلباء منظم".
وكان البرازيلي هنريك افتتح التسجيل في المباراة لصالح اتحاد كلباء في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك علي مبخوت التعادل في الدقيقة 74.
وفي الدقيقة 83، تقدم خلفان مبارك للجزيرة بالهدف الثاني، ثم عزز زايد العامري تقدم فريقه بهدف ثالث، قبل نهاية المباراة بدقيقتين.
وسجل مالابا لاعب اتحاد كلباء هدف تقليص الفارق لصالح اتحاد كلباء في الدقيقة 95 من عمر المباراة.
وعن قمة العين المرتقبة يوم الجمعة الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن الجولة السادسة من المسابقة، وقال مبارك: "العين فريق منافس وسنلعب على أرضه ووسط جمهوره، سنأخذ المباراة خطوة بخطوة وهدفنا النقاط الثلاث، لأنها في النهاية مباراة تساوي 3 نقاط كأي مواجهة بالدوري".
ويتصدر الشارقة جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 13 نقطة، فيما يحل العين ثانيا بفارق نقطة والجزيرة رابعا برصيد 10 نقاط.
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