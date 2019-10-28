خطة ريال مدريد لميركاتو الشتاء تصدم ثنائي البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر نادي ريال مدريد عدم إبرام تعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، في يناير/كانون الثاني لعام 2020.

تقرير طبي كاد يحرم ريال مدريد من فالفيردي



وأكدت صحيفة "آس" الرياضية المدريدية أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، قرر عدم تعزيز صفوف الفريق في يناير، وهو ما سيشكل صدمة للثنائي الناشط في الدوري الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد والدنماركي كريستيان إريكسن الحالمان بالانتقال للفريق الملكي في الشتاء، فضلا عن دوني فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي.

وسيترتب على قرار إدارة الريال، تأجيل مفاوضات النادي مع إريكسن وفان دي بيك وبوجبا للصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز لا يرغب في إهدار الوقت والمال خلال سوق الانتقالات المقبل.

Advertisements





ولن يلجأ النادي الملكي يلجأ للسوق إلا في حالة الضرورة القصوى، مثل تعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة أو رحيل أحد اللاعبين بشكل غير منتظر.

وكان الريال قد أجرى صفقات في الصيف الماضي بقيمة 303 ملايين يورو، بناء على مطالب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ورغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن لاعب الوسط إيسكو قد يكون هو الوحيد الذي يفكر في الرحيل خلال شهر يناير حال استمرار جلوسه بديلا، حيث يرغب في تمثيل منتخب إسبانيا خلال بطولة كأس أمم أوروبا العام المقبل، والسبيل الوحيد لاستدعائه من قبل المدير الفني لـ"لاروخا" روبرت مورينو هو أن يلعب بشكل أساسي.

وقد تكون الوجهة المحتملة لإيسكو في إنجلترا بعدما أبدى مانشستر سيتي وأرسنال رغبتهما في التعاقد معه.