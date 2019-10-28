أحمد الفيشاوى يكشف برومو تشويقي لـ أشباح أوروبا

نشر الفنان أحمد الفيشاوي برومو تشويقي لفيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وعلق احمد الفيشاوي قائلا : "أشباح أوروبا، قريبا" ويكشف من خلال هذا البرومو على شكل شخصيات الفيلم. يذكر أن الفيلم تغير اسمه مرتين قبل "أشباح أوروبا"، المرة الأولى حمل اسم "حجر الإسكندر"، والثانية "عقد الخواجة" . الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية. Advertisements قد يهمك ايضاً: ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بمنشور عن الحسد أحمد الفيشاوي يجسد شخصية بلطجي وقاطع طريق في فيلم "يوم وليلة"

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