نفاد تذاكر حفل مايا دياب ومعين شريف في طابا

تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لإحياء حفلها الجماهيري داخل مدينة طابا السياحية، وذلك بحضور ضخم لمحبيها، وقد رفع الحفل لافتة "sold out"؛ نظرا للإقبال الشديد من جمهورها ومحبيها، حيث نفدت تذاكر الحفل.

كما يشاركها الحفل النجم اللبناني معين شريف، والذي سبق وقدم عددا كبيرا من حفلاته داخل مدينة طابا، ويظهر الحفل في شكل مبهر، ويقوم بتنظيمه "هاني حسن" ستار سيستم، ومن المقرر أن يستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ومن المقرر أن تقوم "مايا" بغناء العديد من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور وأجواء من الفرح والبهجة بينهم.

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