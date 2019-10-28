غياب النجوم عن تقديم واجب العزاء في قاسم الدالي في "الخلفاء الراشدين"

تغيب كافة نجوم الوسط الفني عن تقديم واجب العزاء، في الفنان قاسم الدالي الذي رحل عن دنيانا أول أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 75 عام.



لم يحضر في العزاء الذي أقيم أمس بمسجد الخلفاء الراشدين بالبحر الأعظم، سوى أهله وأصدقائه في المنطقة، وتغيب نجوم الفن عن الحضور سوى الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.



قاسم الدالي من مواليد 1 أكتوبر عام 1944، واشتهر بالمشاركة في أغلب أعمال الراحلين أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ، كما قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والأنثى، والمشبوه، رمضان فوق البركان".



كما شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ما كانش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء".

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