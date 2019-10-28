هنيدي يؤكد استمتاعه بتجربة فيلم "الفارس والأميرة"

القاهرة – سعيد البحيري
كشف الفنان محمد هنيدي أنه كان ضمن فريق عمل فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" منذ بداية العمل عليه، وأنه استمتع بالتجربة إلا أن التجربة توقفت فجأة بالرغم من الجهد الذي بذلوه فيها، ثم عاد العمل على إخراج الفيلم للجمهور بعد حوالي 20 عامًا.
أضاف هنيدي خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أون ست"، مع الإعلامية شيرين حمدي، أنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها على الفيلم، وأنه سيشاهده عما قريب، وأكد أن صناع الفيلم اهتموا بالفيلم وأوصلوه إلى مستوى عالي من الحرفية.
أوضح هنيدي أنه سعيد بتجربة "الفارس والأميرة" بالرغم من أنه شارك في أفلام رسوم متحركة من قبل، إلا أنه الفيلم المصري الأول، لذلك فهو يشعر بالفخر.
فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.
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