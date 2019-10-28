هنيدي يؤكد استمتاعه بتجربة فيلم "الفارس والأميرة"

كشف الفنان محمد هنيدي أنه كان ضمن فريق عمل فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" منذ بداية العمل ‏عليه، وأنه استمتع بالتجربة إلا أن التجربة توقفت فجأة بالرغم من الجهد الذي بذلوه فيها، ثم عاد العمل على إخراج ‏الفيلم للجمهور بعد حوالي 20 عامًا.‏



أضاف هنيدي خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أون ست"، مع الإعلامية شيرين حمدي، أنه سعيد بردود الفعل ‏التي تلقاها على الفيلم، وأنه سيشاهده عما قريب، وأكد أن صناع الفيلم اهتموا بالفيلم وأوصلوه إلى مستوى ‏عالي من الحرفية.‏

أوضح هنيدي أنه سعيد بتجربة "الفارس والأميرة" بالرغم من أنه شارك في أفلام رسوم متحركة من قبل، إلا ‏أنه الفيلم المصري الأول، لذلك فهو يشعر بالفخر.‏



فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من ‏الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن ‏أبو زهرة‎.‎