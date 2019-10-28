القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أطلت خلالها باللون الأحمر.
ارتدت منة فضالي خلال الصورة فستانا أحمر مكشوفا، وعلقت باللغة الإنجليزية قائلة: "أنا سعيدة لأن أكون أنا.. قد لا أكون شخصا مثاليًا لكنني صادقة ومحبة وحقيقية ولا أحاول إقناع أي شخص... أنا فقط ".
يذكر أن منة فضالي استأنفت مؤخرا تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو"، المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، والفيلم تقوم ببطولته مع كل من: قصي خولي، وناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.
"ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهس قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.
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كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تتألق بالأحمر في أحدث ظهورسعيدة لأني أناType a message لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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