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بهاء سلطان يستعد لتسجيل أغنية سينجل جديدة يعود بها إلى الساحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب بهاء سلطان لتسجيل أغنية جديدة لطرحها "سينجل" خلال الفترة المقبلة على موقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد الشناوي، وألحان وتوزيع رامى المصرى الذى أكد ذلك لـ"الخليج 365" 

وطرح "سلطان" آخر ألبوماته الغنائية، عام 2014، بعنوان "بدعي يا رب"، وابتعد عن الساحة الفنية، وكانت آخر مشاركاته الفنية تتر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، وسبق وغنى تتر مسلسل  "فوق السحاب" للنجم هانى سلامة عام 2018. 

 

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