شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى ينفى امتلاكه حسابات رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم ماجد الكدوانى على تحذير متابعيه وجمهوره فى مقطع فيديو جديد له، من أى حسابات رسمية تابعة له عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر الكدوانى في مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا، ينفى من خلاله امتلاكه أى حسابات رسمية أو تابعة له عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من التعامل مع القائمين عليها، مطالباً جمهوره بضرورة إلغاء متابعتهم لتلك الصفحات التى وصفها بأنها تقوم بانتحال شخصيته وسيقوم بمقاضاتها قانونياً.

ويستعد الكدوانى لتقديم بطولة مسلسل حول شخصية البابا شنودة الثالث، يتناول حياته وأهم المواقف التى مر بها "بابا العرب" مثلما يلقب، وذلك بعدما أعلنت دير الأنبا بيشوى استعداده لإنتاج المسلسل الذي من المفترض له أن يحمل اسم "بابا العرب" على أن يتكلف ميزانية ضخمة.