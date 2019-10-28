نرمين الفقى ورانيا محمود ياسين تصوران "نصيبى وقسمتك 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانتان نرمين الفقى ورانيا محمود ياسين الحكاية الجديدة من " نصيبى وقسمتك 3" الذى يتم عرضه على قناة ON E ومنصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولة الحكاية محمد عادل، وأميرة الشريف ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد.
ويعرض حالياً على شاشة on e هذا الأسبوع حكاية "ماتيجى يا مليجى" والتى يقوم ببطولتها محمد الشرنوبى ويشاركه هدى المفتى، ومحمود حجازى، ودنيا عبد العزيز، وهبة عبد الغنى وإخراج مصطفى فكرى.
وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.
يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدوعادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخى وأحمد صيام.
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