نجل فنان راحل.. سميرة سعيد تشيد بهذا الممثل بعد ظهوره في "نصيبي وقسمتك3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت الفنانة سميرة سعيد بأداء الفنان محمد يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري بعد مشاركته في حكاية "ماتيجي يا مليجي"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك3".

ونشرت الديفا بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنسجرام"، وعلقت: " العزيز الغالي محمد إبراهيم يسري بباركلك من قلبي خطواتك الناجحة في الفترة الاخيرة وانا سعيدة بدورك الاخير في مسلسل "نصيبي وقسمتك"".

تابعت سميرة: "خطوة مهمة جداً، وانا شايفاك طول الوقت رايح لمكانة كبيرة تستحقها بجدارة الف مبروك يا غالي يا ابن أغلى الناس".

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"ما تيجي يا مليجي" تعرض حاليا على شاشة "ON"، إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة محمد الشرنوبي، دنيا عبدالعزيز، هدى المفتي، محمود حجازي، الفنان محمد إبراهيم يسري.

يذكر أن الفنان محمد يسري شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منها أبواب الشك، السرايا، بين عالمين، سيرة حب، الداعية، وغيرها.