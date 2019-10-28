محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر يوسف الكدواني، نجل الفنان ماجد الكدواني فيديو لايف لوالده عبر حسابه على "فيسبوك" .
وقال الكدواني في الفيديو: "السلام عليكم، أنا لا أملك أي حسابات شخصية على السوشيال ميديا، لا الفيس بوك ولا الإنستجرام، وأي حسابات باسمي اخرجوا منها فورا لأن هذا يعد انتحال لشخصيتي، وأنا لا أسمح أن يخدعكم أحد باسمي".
وتابع الكدواني: "بحبكم جدا وبحترمكم جدا وبحب بلدي جدا، شكرا ماجد الكداواني.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطل بها الفنان ماجد الكدواني على جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات على الفنان ماجد الكدواني تسأله عن مسلسل "بابا العرب" الذي سيجسد فيه الكدواني شخصية البابا شنودة الراحل.
وانتشرت، في الأونة الأخيرة، أنباء عن تجسيد الفنان ماجد الكدواني، دور "البابا شنودة" في مسلسل جديد يحمل اسم "بابا العرب"، سيتناول سيرته الذاتية، وحياته الشخصية.
ويتحمل دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، إنتاج أول مسلسل كنسي في مصر، يتناول سيرة "البابا شنودة"، ويتكون من 34 حلقة مقسمة على 3 مراحل، وكشف الأنبا مرقس القيادي الكنسي ومطران شبرا الخيمة، عن تفاصيل المسلسل، مشيرًا إلى أنه مقسم على 3 مراحل في حياة البابا "الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياح".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| "لا أسمح أن يخدعكم أحد".. ماجد الكدواني يحذر جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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