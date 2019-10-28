تكريم ندى بسيوني بجامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كرمت جامعة المنصورة، الفنانة ندى بسيوني، ضمن فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون والجامعة.

ونشرت ندى، صورة لها أثناء التكريم، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "من جامعة المنصورة وفعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين أكاديمية الفنون والجامعة وتكريم من الجامعة من سيادة الأستاذ الدكتور رضا سيد أحمد".

يذكر أن، آخر أعمال ندى بسيوني مسرحية "حمام الست"، التي عرضت في الإسكندرية، وشاركها البطولة محمد عز، وهاجر الشرنوبي.