عمل مع حسن الأسمر وفي مسلسل "هوجان".. وفاة شوقي صقر عميد الأغنية الشعبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الشاعر الغنائي، فوزي إبراهيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلن بها وفاة الشاعر الكبير شوقي صقر
وكتب فوزي: "نعزي أنفسنا في وفاة الشاعر الكبير شوقي صقر، عميد الأغنية الشعبية منذ السبعينيات وعضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين".
يُذكر أن الشاعر الراحل واحد من أكثر الشعراء الذين كتبوا عشرات الأغاني الشعبية لعدد كبير من المطربين، فكتب أغاني للفنان الراحل (حسن الأسمر) منها (بعتب عليك)، (علّموك)، وكتب أيضًا أغاني للكوميديان (عادل الفار) منها ( الكرة الحريمى) ، (أنا فار سياسي) وكتب ايضًا أغنيات للمطرب الشعبي (شعبان عبدالرحيم) منها (تحت الصفر) و (بيقلدو).
وكانت آخر أعماله مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، حيث قام بتلحين أغنية "كسبنا إيه" غناء رضا البحراوي، وتأليف عنتر هلال.
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