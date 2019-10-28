انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً تم تسجيله بعد احتفال الإعلامية السعودية لجين عمران بيوم ميلادها.
وشوهدت فيه وهي تقف في أحد الأبنية برفقة شقيقتها الممثلة أسيل. وأذهلها دخول والدها إلى المكان حيث قامت وشقيقتها باحتضانه وظهرت على وجهها علامات التأثر الشديد والرغبة في البكاء.
كما فوجئت بحضور والدتها التي أهدتها باقة ورود. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة جداً في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وأوضحت الإعلامية فحواه من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على التطبيق. وظهرت فيها برفقة أسيل وشقيقهما ووالديهما.
وأشارت في التعليق إلى أن حضور الوالدين هو هدية من شركة عقارية قُدمت لها على هامش تسلمها شقة جديدة في أبو ظبي.
ويذكر أن فيديو آخر انتشر على المواقع وظهرت فيه لجين وهي تحتفل بيوم ميلادها وتطفئ شموع قالب الحلوى قبل أن ترقص برفقة شقيقيها وبعض الأصدقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر على هامش الاحتفال بيوم ميلادها.. شاهدوا المفاجأة التي أبكت لجين عمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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