في ذكري ميلاد عز الدين ذو الفقار.. خلع الزى العسكري وانطلق بسماء الفن

يعتبر المخرج عز الدين ذو الفقار أيقونة بارزة في عالم الإخراج السينمائي، لمع بعد استقالته من العمل في القوات المسلحة، حيث كان النقيب ذو الفقار يخفي بداخله موهبة الفنان خلف الزي العسكري، فهو فنان شامل نجح في الإخراج وكتابة السيناريوهات والتمثيل بجدارة ليسطر اسمه في عالم السينما المصري وسط عمالقة الفن.

نشأته

يعد عز الدين ذو الفقار من أهم مخرجي السينما المصرية، فهو من مواليد حي العباسية في 28 أكتوبر عام 1919، كما أنه يعتبر من عائلة فنية حيث أنه الشقيق الأوسط للفنانين محمود ذو الفقار وصلاح ذو الفقار.

بعد استقاله الجيش

وكان فردًا من القوات المسلحة المصرية، حيث استقال من عمله بالجيش المصري برتبة نقيب سلاح المدفعية، لينطلق ويلمع نجمه في سماء الإخراج السينمائي، عمل في البداية كمساعد مع المخرج محمد عبد الجواد في عدة أفلام منها، "الدنيا بخير" و"أزهار و

أشواك" وعادت إلى قواعدها".

في عام 1947 كان فيلم "أسير الظلام" من سيناريو وإخراج عز الدين ذو الفقار حيث اشترك معه الشاعر أحمد رامي، وكان الفيلم من بطولة بطولة مديحة يسري وسراج منير ومحمود المليجي وزوزو شكيب وثريا فخري ونجمة إبراهيم.



ليعاد نفس الفيلم مرة آخري تحت عنوان "الشموع السواد" لكن بأبطال مختلفين، ليجسد الفيلم نجاة الصغيرة و صالح سليم.



علاقته بفاتن حمامة

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ارتبط بين عز الدين ذو الفقار و الفنانة فاتن حمامة علاقة قوية سواء على مستوى الحياة الشخصية أو المهنية، حيث ولدت بينهما قصة حب أثناء تصوير فيلم "خلود" فتزوجا و أنجبا ابنتهما نادية.



اشترك الزوجان معا في أعمال فنية كثيرة بداية منذ عام 1947 حتى عام 1954، لينتهي هذا

الزواج بالانفصال و كان فيلم "موعد مع السعادة" آخر أفلامهما، وبعد ذلك تزوجت الفنانة فاتن حمامة من النجم عمر الشريف، وأيضًا تزوج عز الدين من كوثر شفيق و أنجب ابنته دينا.

لكن استمر العلاقة المهنية بين ذو الفقار وفاتن حمامة بعد الانفصال وقدما معًا أفلام "طريق الأمل" عام 1957، وامرأة في الطريق عام 1958، وبين الأطلال عام 1959، ونهر الحب عام 1960.

الوطن الأكبر

ويعد إخراج ذو الفقار للفيلمين التسجيليين حرب الإشاعات وونشيد الوطن الأكبر من تلحين الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ملحمة فنية في تاريخه السينمائي.



جوائز

حصل عزالدين ذو الفقار على عدة جوائز، منها جائزة الدولة الثانية عن فيلم "أنا الماضي" 1951، وجائزة المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلمي "وفاء" 1953، و"موعد مع الحياة» 1953، وجائزة الصحافة اللبنانية عن الفيلم نفسه وجائزة الدولة لأحسن قصة عن فيلم "بورسعيد" 1957.



وجائزة الإنتاج بجانب جائزتي الإخراج والسيناريو لفيلم «صراع الأبطال» في عام 1963 .

وفاته

كان فيلم الشموع السواء آخر أفلامه عام 1962 و بعد صراع طويل مع المرض توفى الكبير عز الدين ذو الفقار عن عمر يناهز 43 عامًا.