داليا مصطفى تحيي ذكرى ميلاد والدتها

أحيت الفنانة داليا مصطفى ذكرى ميلاد والدتها اعتماد عبد العزيز إبراهيم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعربت الفنانة داليا مصطفى عن شدة اشتياقها لوالدتها قائلة: "الله يرحمك يا امي زيالنهارده عيد ميلادك في الجنه ونعيمها يارب".
يذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "قمر هادي"، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة كل من هاني سلامة، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، هالة فاخر، تامر فرج، رشدي الشامي، إنعام سالوسة، نورهان، ريم عبد القادر، محمد عزمي.
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