ريهام سعيد ترفض مقاضاة جورج قرداحي بعد إهانته لها، وتكتفي بالرد عليه بكلمات قوية

قررت الإعلامية ريهام سعيد الرد بقوة على جورج قرداحي، من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتراجعت ريهام عن مقاضاته بالمحاكم، وقالت ريهام سعيد: «أنا ممكن أقاضيك وأبهدلك.. شكلك اتجننت مين ده اللى يضّرب بالجزمة».

وأضافت ريهام سعيد قائلة: «مفيش أسهل من قلة الأدب، ومفيش أصعب من الأدب، وأنا ممكن أتعامل بشكل مختلف مع ما قلته عني، وإن كنت أنت رجل كبير في السن.. وإن كان الذي يمكن أن يشفع لك أنك من لبنان، التي أعتبرها بلدي الثاني، ولكن أنت عار على لبنان».

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وأشارت ريهام سعيد قائلة: «طيب هل أنا معرفش أقول لك إن لو شوفتك في أي مكان هضربك بالجزمة، بس أنا مينفعش أعمل كده عشان أهلي ربوني.. وعيب على إعلامي لم ير الحلقة التي أثارت جدلاً، ويقتطع منها جزءاً ويعلق عليه».

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وأوضحت ريهام سعيد؛ قائلة: «أنت ليس لك تاريخ كبير في الإعلام، كل شهرتك كانت مبنية على برنامج مسابقات «من سيربح المليون»، لم تقدم أي قضايا حقيقية».

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وكان جورج قرداحي قد صرح بأن ريهام سعيد تستحق الضرب بالحذاء؛ بسبب تصريحها عن مرضى السمنة، في إحدى حلقاتها ببرنامج صبايا الخير، والذي أثار جدلاً واسعاً، واعتبره البعض نوعاً من الإهانة لمرضى السمنة.

