التعليق الأول لجورج قرداحي بعد أزمته مع ريهام سعيد

علق الإعلامي اللبناني جورج قرداحي على أزمته مع الإعلامية ريهام سعيد، بعدما قال: «تستحق تضرب بالجزمة».

وقال جورج قرداحي إن هناك سوء تفاهم حدث؛ خاصة أن المقطع الذي عرض عليه من حلقة ريهام سعيد، جعله يشعر بأنه مسيء لكل البدينات والسمينات، ليس في مصر فحسب؛ بل في الوطن العربي؛ لذلك كانت ردة فعله بهذا الشكل.

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أما عن استخدامه تعبير الجزمة؛ فكان على سبيل المزاح؛ لأن هذا التعبير يستخدم في مصر كثيراً، وقال قرداحي: «يمكن اتسرعت لأن المقطع أثار استيائي؛ لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين».

وأكد الإعلامي اللبناني أنه لا تربطه معرفة شخصية بريهام سعيد، ولا التقى بها من قبل، وأنه لا يقصد أن يجرحها، وأن الأمر لا يستدعي كل هذا الغضب، والمسامح كريم.

