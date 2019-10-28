تعرضت المذيعة دعاء صلاح لموقف محرج على الهواء خلال برنامجها «أنتِ الأقوى» على قناة المحور، بعدما وصفتها متصلة بـ«خرابة البيوت»؛ لتحريضها النساء ضد أزواجهن، وهو ما تسبب في العديد من حالات الطلاق.
وطلبت المتصلة من دعاء صلاح عدم قطع الاتصال عليها كي تبدي رأيها؛ قائلة: «برنامجك أنتِ والأستاذة رضوى الشربيني بيخرب البيوت، وبيخلي ستات تتطلق، أنا لما كنت هسمع كلامكم كنت هطلق، أنتم شايفين الحياة غيرنا».
وأضافت: «زي ما فيه ستات حلوة فيه رجالة حلوة، وبسبب استعجالي وإني سمعت كلامكم، كنت هطلق عشان بتزرعوا أفكار الاستقلال».
من جانبها، ردت دعاء صلاح على المتصلة التي تدعى مروة: «الله ميزنا بنعمة العقل، ما نقوله في البرنامج قد لا يناسب تجربتك، أنتِ من تحددين ماذا تأخذين من النصائح التي نذكرها وماذا ترفضين».
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كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تصف مذيعة شهيرة «بخرابة البيوت» وتفضحها أثناء مداخلة هاتفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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