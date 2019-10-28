قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، قبول دعوى الفنان عمرو دياب، المطالبة بإثبات صحة ملكيته لشقة سكنية في منطقة جاردن سيتي، بقصر النيل.
الدعوى التي رفعها دياب ضد عبدالجليل عبدالرحمن، ومحمد عبدالقادر حافظ، طالبت بإثبات صحة تعاقده لشقة اشتراها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ولم يتم تسجيل عقدها حتى الآن.
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بدأت القصة عندما اشترى الهضبة شقة سكنية قيمتها عشرة ملايين جنيه لتكون سكناً له ولزوجته الفنانة دينا الشربيني، لكنه لم يقم بتسجيل عقد الشقة بشكل رسمي، وهذا ما أتاح للشخص الذي باعها لعمرو دياب أن يتلاعب به، حيث حاول أن ينصب على الهضبة ورفض تسليمه الشقة، مدعياً أنها ملك له.
وحرك عمرو دياب دعوى قضائية ضده لإثبات أنه اشتراها بالفعل منه وأنه دفع ثمنها، وهذا ما أثبتته المحكمة بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يتعرض لمحاولة نصب في الشقة التي اشتراها لدينا الشربيني بعشرة ملايين جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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