بالفيديو: أغنية السلطان لمحمد رمضان تحقق 600 ألف مشاهدة في يوم واحد

طرح الفنان محمد رمضان كليبه الغنائي الجديد «السلطان»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وظهر محمد رمضان في الكليب مرتدياً «زي سلطاني»، وحوله حراسه من كل جانب، وحققت الأغنية حتى الآن نحو 600 ألف مشاهدة في أول يوم لطرحها.

أغنية السلطان تم تصويرها في المغرب، واستمر التصوير على مدار عدة أيام، وفي سياق آخر، يستعد رمضان لبدء التحضيرات لمسلسله الجديد «البرنس»، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، مع المخرج محمد سامي.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمها الفنان محمد رمضان، كان مسلسل «زلزال» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركته البطولة الفنانة حلا شيحة.



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