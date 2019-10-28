مدحت العدل: عمرو دياب لن يقوم ببطولة فيلم أو مسلسل مهما كانت الإغراءات لهذا السبب

قال السيناريست مدحت العدل إن الكثيرين يعلمون مدى العلاقة القوية التي تربطه بالفنان عمرو دياب، منذ سنوات طويلة والتي توطدت بالنجاحات القوية في عالم الغناء.
وأضاف العدل أنه يعلم جيداً كيف يفكر الهضبة، لذلك فهو لن يقدم أي عمل درامي أو سينمائي مرة أخرى مهما كانت الإغراءات، لأنه يعلم أن إمكانياته التمثيلية محدودة، ولا يريد أن يقدم عملاً فنياً يكون مجالاً للانتقادات من الجمهور والنقاد.
وأضاف العدل أن شقيقه الراحل سامي العدل عرض على عمرو دياب أن يشارك في بطولة فيلم سينمائي من إنتاجه، وأكد له أنه سوف يمنحه الأجر الذي يطلبه، لكن رغم ذلك رفض الهضبة العرض واعتذر.
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