حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية بعنوان «لا تجامل»

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان «لا تجامل» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» والتطبيقات الغنائية.
الأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد، ومن إنتاج الفنان حسين الجسمي.
وكانت آخر أعمال الفنان الإماراتي أغنية «أبكي أغاني»، وطرحها منذ أيام قليلة على قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب» من كلمات عبدالرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد.
شاهدي الاغنية :
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