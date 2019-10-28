حسين الجسمي يحصل رسمياً على لقب «العبقري جداً»

في ليلة، حملت الكثير من مشاعر المحبة وقوة الكلمات والغناء، وبحضور لفيف كبير من أهل الشعر والفن والمجتمع، وبليلة تكريمّية للأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، نظمّت الهيئة العامة للترفيه في السعودية «ليلة عبدالرحمن بن مساعد» ضمن فعاليات موسم الرياض، وبكلمات شعرية أعدها وألقاها سمو الأمير الشاعر بصوته، كمقدمة لمشاركة الفنان حسين الجسمي في الحفل قال فيها:

يروي المشاعر مثل غيث الوسمي

غنّى التردد في شعوري وجسمي

إبداع حسّه صار حظي وقسمي

بأسمائكم يا أغلى الأحبة وباسمي

بهدي اللقب هذا بشكلٍ رسمي

(العبقري جدًا): حسين الجسمي

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وفور اعتلاء حسين الجسمي مسرح أبوبكر سالم، في البوليفارد بمدينة الرياض، أعرب عن تشرفه بالمشاركة بهذه الليلة الثقافية الفنية الراقية، قائلاً أمام الجمهور والحضور: «أتشرف بالوقوف على هذا المسرح للمشاركة في ليلة ثقافية فنية بكل ما فيها من معاني المحبة والوفاء، وأمامكم وأمام الملايين في العالم العربي»، وأضاف شاكراً الأمير حول مقدمته قائلاً: «وشكراً أخي وصديقي سمو الأمير على المقدمة واللقب، وكلامكم انحفر في القلب وهو تتويج من قامة ثقافية وأخلاقية، وشهادة مكتوبة بإحساس وفكر من ذهب»، مثنياً على جميع من ساهم في نجاح هذه الليلة الاحتفالية على رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، والهيئة العامة للترفيه، وشركة «بنش مارك» المنظمة للحفل وقناة mbc1 التي نقلت الحفل أمام الملايين على الهواء مباشرة.

ووصف الجسمي عبر جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مشاركته في غناء قصائد الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلاً: «ليلة استثنائية حضرت بها كل المشاعر، وسجّلت تكريماً ثقافياً وفنياً مستحقاً لشخصية بارزة بموهبة العمالقة، تشرفت بالوقوف شامخاً معتزاً بها أمامكم أحبابنا».

وقدم «العبقري جداً» حسين الجسمي خلال مشاركته المتميزة والمختلفة مجموعة من الأغنيات كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، برفقة فرقة موسيقية ضخمة ضمت عدداً كبيراً من الموسيقيين لمختلف الآلات بقيادة المايسترو وليد فايد، بدأها بأغنية «سلمان الشهامة» ثم أتبعها بأغنية «أبكي أغاني» و«دنيا» و«إلاّ أنت» و«أربعين» و«اصعد بعزمك» وأغنية «نصف الفراق» الذي قدمها من عزفه على آلة البيانو باحساس مرهف وخاص مع كلماتها ولحنها، أبهرت جميع الحضور.

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وفي ختام الليلة، شارك جميع الفنانين المشاركين بالحفل حسين الجسمي، ومحمد عبده، وعبادي الجوهر، وأصالة نصري، في غناء أوبريت «كِتَابْ مَجْد بْلادْنَا» من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، استهل «الجبل» الغناء فيه بالأبيات التالية:

حيّ البـلاد الـلّي عـلى كـل قـمّة

تربعّـت بالمـجد والخـير مكـتوب

المـسـلـمة المـؤمـنة المـلـمّة

باصالة اللّي فـات والعـلم مطـلوب

ولباكر الـلّي جـاي سـارت بهـمّة

تدري ثمين الوقـت والعمر محسوب

المكتب الإعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي

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