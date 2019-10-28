هيثم شاكر يُحيي أول حفلاته بعد شفائه من مرض السرطان

أحيا هيثم شاكر حفلاً غنائياً بجامعة الفيوم، يوم الأربعاء 23 أكتوبر، بحضور 30 ألف شخص، مسجلاً رقماً قياسياً كأكبر حفل جماهيري على مستوى محافظة الفيوم، تحت رعاية رئيس الجامعة أ. د. أحمد جابر شديد، ونائب رئيس الجامعة أ. د. خالد عطا الله، حيث تم تكريم هيثم شاكر وسط الحفل، وتسليمه درع الجامعة، بعد حرصه على تبرعه بأجره بالكامل لصالح مستشفى جامعة الفيوم.

اقرئي ايضا : وفاة فنان شهير شارك عادل امام بطولة أفلامه



بدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أنغام الـDJ، ليصعد النجم هيثم شاكر لمسرح الحفل في تمام الساعة الرابعة عصراً، وسط تشجيع الحضور؛ ليقدم هيثم التحية للحضور، مُعرباً عن سعادته بوجوده بالفيوم للمرة الأولى، وسط أكبر حفل جماهيري بالمحافظة، ليقدم بعدها عدداً كبيراً من

أغاني ألبومه الأخير «معرفة قديمة»، إلى جانب أغانيه الشهيرة التي اندمج عليها الحضور بالرقص والغناء طوال الحفل، منها: «خليك جنبي، العيون السمر، حكايتنا، روحي رايحة»، كما حرص على تقديم أغنية «ارمي حمولك عليا» التي تفاعل معها جميع حضور الحفل، ونالت إعجاب إدارة الجامعة، على رأسها رئيسها ونائبه.

Advertisements

اقرئي ايضا : منى زكي: أحمد حلمي يهد كل ما أبنيه في تربية الأطفال

ويعد حفل جامعة الفيوم هو الأول لهيثم شاكر، بعد طرح ألبومه الأخير «معرفة قديمة»، وبعد شفائه من مرض السرطان.