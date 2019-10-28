السبب وراء انفصال عمرو سعد وزوجته بعد 11 عاماً من الزواج

أعلنت شيماء فوزى، زوجة الفنان عمرو سعد، عن خبر انفصالها دون أن تكشف عن السبب الحقيقي لهذا الانفصال.

وقالت شيماء عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد».

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وكشف مصدر مقرب من شيماء، أن هناك أزمات كثيرة نشبت بينها وبين عمرو سعد والتي تسببت في تركها لمنزل الزوجية أكثر من مرة، لذلك فالأمور لم تكن مستقرة بينهما خلال الأشهر الماضية

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وأضاف المصدر أن الخلافات أساسها طريقة تعامل عمرو معها وافتعاله للمشكلات، لكن الأمر تطور عندما علمت شيماء أن عمرو على علاقة عاطفية بإحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، لذلك قررت الانفصال عنه.

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يذكر أن الفنان عمرو سعد تزوج من شيماء فوزي، قبل 11 عاماً في سنة 2008، وأثمر الزواج عن الأبناء «رابي ويارو»، وابنته الصغرى حبيبة.

