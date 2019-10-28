الفنان الخليجي فؤاد عبد الواحد يفقد الذاكرة قبل طرح ألبومه الجديد بأيام

بكلمات عاطفية تحمل مشاعر الحب والحنين، أعرب الفنان فؤاد عبدالواحد عن مشاعره من خلال أحدث أغنياته المنفردة «فقدت الذاكرة»، التي طرحها قبل الانتهاء من ألبومه الجديد الذي بات في مراحله الأخيرة، والذي يحمل مفاجآت متعددة أعدها على مدار سنتين من العمل في تحضيره، واضعاً نصب عينيه الجمهور الراقي الذي يتابعه وينتظر منه الجديد.

يتعاون فؤاد في الأغنية الجديد «فقدت الذاكرة» مع الشاعر محمد الخاجة، ومع الملحن أحمد الهرمي الذي وضع بالأغنية لمساته المتجددة في الأغنية العاطفية، واضعاً ثقته في الموزع الموسيقي زيد نديم في عملية التوزيع الموسيقي ومع مهندس الصوت جاسم محمد في عملية المكس والماسترينغ، والذي يقول في مقدمة الأغنية:

ما قدرت أنساك ورجّعني الحنين

من يقول القلب عافك خاطره

لو أنا بنساك بس في حالتين

لين أموت ولو فقدت الذاكرة

ومن جهة أخرى، يتعاون فؤاد عبدالواحد في ألبومه الغنائي الثاني في مسيرته الفنية مع مجموعة كبيرة من أهم صنّاع الأغنية الخليجية والعربية من شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين، وبمواضيع غنائية متعددة وجديدة في الساحة الفنية، وبها التحديات الكثيرة ونظرة مستقبلية لمشواره الغنائي الناجح والمتميز بين جميع الفئات العمرية.

هذا وقد طرح الأغنية من خلال جميع الإذاعات الخليجية والعربية، إلى جانب قناته الرسمية في موقع «اليوتيوب» وجميع المكتبات الموسيقية المتخصصة.

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شاهدي الاغنية :