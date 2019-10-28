ديانا حداد: مشتاقة للقاء الجمهور السعودي في موسم الرياض

نشاطات متعددة تستعد لها الفنانة ديانا حداد، أطلقت خلالها أغنية منفردة جديدة، جددت تعاونها بها مع أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة تحت عنوان «اشتقنا» ومع ألحان الملحن علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وذلك ضمن إطار الرومانسية كلاماً ولحناً، حيث قالت بها:

اشتقنا يالحبيب الغالي

اشتقنا وارتحلنا صوبك وجينا

في الفضا الخفاق سابقنا

للقاء اتقدم خطاوينا

فيك يالنادر تعلقنا

وعنك والله ما تخلينا

وقد طرحت ديانا حداد العمل الجديد من خلال قناة روتانا في موقع اليوتيوب ضمن تعاونها في عملية الإنتاج الفني المنتسبة إليه معهم، ضمن مشاريع فنية مختلفة ومتعددة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانب آخر، تغادر ديانا حداد متجهة إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، لإحياء ليلة بيروت الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض 2019. ويشاركها بها الفنانون اللبنانيون نجوى كرم، عاصي الحلاني، وملحن زين، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع شركة بنش مارك للحفلات، حيث ستقدم بها مجموعة متنوعة من أهم أغنياتها الشهيرة، بالإضافة إلى جديدها الذي طرح مؤخراً.

وأعربت ديانا حداد عن اشتياقها للجمهور السعودي والعربي في الرياض، مؤكدة حماسها لليلة اللبنانية البيروتية فيها، واعتبرتها من أهم الفعاليات المقيمة هذا العام في موسم الرياض، والتي ستنقل على الهواء مباشرة عبر قناة mbc1 مساء يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.



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