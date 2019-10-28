زوجة النجم ايوشمان خورانا تتحدث عن انتصارها على سرطان الثدي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
سيكون من المناسب أن نطلق على الفنانة طاهرة كاشياب كورانا إحدى الناجيات من سرطان الثدي التي تولت مسؤولية حياتها الخاصة، أفضل كثيرا من أن نطلق عليها زوجة نجم بوليوود أيوشمان خورانا.
كانت المخرجة البالغة من العمر 36 عامًا عن السرطان، تشارك جمهورها معركتها مع المرض من خلال حساب على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل القضاء على وصمة العار المحيطة به، وقد أكدت كورانا في مقابلة مع صحيفة جلف نيوز: “لقد قلت دائمًا إن السرطان قد أعطاني أكثر مما أخذ”.
والدة لطفلين صغيرين، كانت في دبي مؤخرًا للتحدث في حدث Filmfare4Cancer حيث تفاعلت مع الناجين من سرطان الثدي في الإمارات العربية المتحدة.
قالت ظاهرة بفخر “أنا على قمة الحياة”، عندما حدث السرطان، كنت اتقبله للغاية، لقد انتهزت فرصة للتأمل الذاتي. أدركت أن صحتك العقلية ورفاهك البدني ليسا كيانين منفصلين”.
وأضافت: “إذا شعرت بالتوتر والقلق والقلق، نظرت إليه كحالة ذهنية. استمر جسدي المادي في القيام بالعمل أو الأشياء المحددة لي كأم أو محترفة، تحتاج إلى احترام عقلك وجسمك، حتى تكون في انسجام تام، قلت دائمًا إن السرطان أعطاني أكثر مما أخذ.
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