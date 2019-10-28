أسرة رافينا تاندون تفاجئها بعيد ميلاد على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كان من المفترض أن تحتفل النجمة الهندية رافينا تاندون، بعيد ميلادها السبت 26 أكتوبر، لكن انشغالها بتصوير البرنامج التلفزيوني الواقعي Nach Baliye 9’ الذي يُبث على Star Plus، حيث أنها عضو تحكيم، دفعها لتمرير الأمر.

لكن يبدوان عائلة تاندون، لم تغفل عيد ميلادها، حيث فوجئت الممثلة عندما حضرت أسرتها بأكملها، بما في ذلك والداها وزوجها وابنتها، للاحتفال بعيد ميلادها على خلال أحداث الحلقة عندما كانت تقوم بالتصوير يوم السبت.

في الحلقة، تشارك والدها حكايات عن طفولتها، أما بناتها قالوا عنها إنها كانت سيئة في الرياضيات، لم تستطع الممثلة التوقف عن الضحك آنذاك.

Advertisements

شكرت تاندون عائلتها على تلك اللفتة “الرائعة”، وقالت: “لقد تأثرت حقًا بإيماءة الفريق. لقد دعمني الجميع في هذا البرنامج، أنتم جميعًا عائلتي الآن واليوم أشعر أنني مباركة للغاية لأقول أنه في هذا اليوم المميز، عائلتي بأكملها معي. شكرًا جزيلًا على المفاجأة الرائعة.

وأضافت: “يمكن تصنيف هذا باعتباره أفضل عيد ميلاد على الإطلاق. لم يقم أمي وأبي أو زوجي بزيارة أي كواليس أعمال لي، وهذه الاشارة من جانبهم هي حقًا مميزة جدًا لي، قضيت أفضل وقت في حياتي. “