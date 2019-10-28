كيلي جينر تخضع لجلسة تصوير في الحمام.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خضعت نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر، لجلسة تصوير ساخنة في الحمام، حيث تمتلك المليارديرة الشابة أكبر قاعدة معجبين على موقع إنستجرام العالمي تصل إلى 149 مليون.

وكانت كيلي جينر قد التقطت، صورتها الجديدة في مساحة مفتوحة واسعة من الحمام حيث كانت واقفة، كما أمسكت أيقونة مستحضرات التجميل العالمية بالحائط، حيث كان فستانها الأسود الطويل يتماشى مع منحنياتها الشهيرة، زاد التألق هذا الكعب العالي المدبب، وهي تنظر إلى أسفل الكاميرا.

وكان مقربون أكدوا أن مؤسِسة شركة كيلي كوزمتكس بدت أنيقة في ثوب كريستيان، الذي صُمم خصيصًا للاحتفال بعيد جميع القديسين هالوين، حيث كان الفستان الجلدي هو الزي المثالي لذلك.

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كيلي جينر تم تصويرها جنبا إلى جنب مع صديقتها صوفيا ريتشي، كما حضر الزوج الحفل ج بالفين، والتقطت الكاميرات جينر وريتشي وهما يحتسيان تيكيلا من الزجاجة.

وكانت كيلي جنر، قد انفصلت، مؤخرا، عن صديقها مغني الراب الشهير ترافيس سكوت، والغريب أن المواقع الفنية الشهيرة مثل الديلي ميل، تؤكد أن الثنائي قرر أن يأخذا ” فترة راحة ” من هذه العلاقة وذلك بعد عامين من الارتباط .

وكان الثنائي ترافيس سكوت، وكيلي جينر، قد التقيا في عام 2017 ، بينما استقبلا طفلتهما الوحيدة ” ستورمي ” بعد عام واحد فقط .

وما لفت الأنظار أن كيلي جينر، حرصت علي التواجد في نهاية شهر أغسطس الماضي مع ترافيس سكوت و ذلك خلال العرض الأول لفيلمه ” Look Mom I Can Fly ” و الذي أقيم في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، في حين لم يكن ترافيس بصحبة كيلي عندما حضرت حفل زفاف جاستين بيبر، وهالي بلدوين مؤخرا.