مشاهدات قياسية على تريلر Commando 3 بطولة فيديوت جاموال

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

عبر المقطع الدعائي لفيلم النجم الهندي فيديوت جاموال ‘Commando 3’، الذي تم إصداره يوم الخميس 24 أكتوبر، 17 مليون مشاهدة على موقع الترفيه العالمي YouTube خلال 24 ساعة.

إلى جانب فيديوت، يضم الفيلم أيضا أداه شارما وجولشان دفايا في الأدوار القيادية، كما أنه يمثل أول ظهور للممثلة بوليوود أنجيرا دار.

في المقطع الدعائي، يظهر Vidyut في دور كوماندوز يدعى كارانفير سينغ دوجرا، يبدأ هو وزملاؤه آدا شارما وأنجيرا دهر السعي لإلقاء القبض على جولشان ديفايا، وهو إرهابي يريد إثارة حرب أهلية في البلاد.

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قال الممثل بحسب موقع indiatoday: “أنا سعيد للغاية مع تلك الاستجابة التي تلقاها برومو ” كوماندوز 3 “مؤكدا أن “كوماندوز” كفيلم قريب جدًا منه وأن الحب الذي تلقاه من الجمهور يبعث على الرضا التام “.

وأضاف: “كفيلم، فإن رؤيته تتقدم في الجزء الثالث وآمل أن أفاجئ فرحة جمهوري كما فعلنا في المقطع الدعائي”.

الفيلم من إنتاج تعاون مشترك بين عدد من دور الإنتاج الكبيرة Reliance Entertainment وMotion Picture Capital بالتعاون مع Sun Shine Pictures، ومن المتوقع عرضه بالهند في 29 نوفمبر،