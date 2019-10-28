درة تشارك في بطولة فيلم رعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة والنجمة التونسية درة مع شركة Cinepro للمنتج ياسر صلاح والمخرج عثمان أبو لبن، على بطولة فيلم سينمائي جديد.

و يحمل العمل الجديد اسم “جدران” وينتمي لنوعية أفلام الرعب، وهو من قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار هيثم الدهان وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، بينما لم يتم الاستقرار بعد على اسم البطل أمامها.

وتنتهي درة حاليا من تصوير آخر مشاهد في مسلسلها “بلا دليل”، الذي يعرض على قناة cbc، ويعد ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها “الشارع اللي ورانا”، الذي شارك في بطولته الفنانة لبلبة، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهواري.

وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته خالد سليم ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي. من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.