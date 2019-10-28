"قراصنة الكاريبي" لأول مرة بدون جوني ديب

أعلنت شركة "ديزني" للإنتاج السينمائي تنفيذ جزء جديد من سلسلة الأفلام الشهيرة Pirates of the Caribbean "قراصنة الكاريبي"، ولكن هذه المرة بدون نجمها الأبرز، جوني ديب.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، تعاقدت ديزني مع كريج مازن، مؤلف مسلسل "تشرنوبل" الذي ذاع صيته مؤخرًا، للعمل مع الكاتب المخضرم تيد إليوت على تنفيذ جزء جديد لسلسلة "قراصنة الكاريبي"، فيما تخلت عن المؤلفين ريت ريس وبول ويرنيك، اللذين اشتهرا بعملها على سلسلة أفلام "ديدبول".

وكان مؤلف السلسلة الأصلي ستيوارت بيتي، قد ظهر في وقت سابق ليعلن رحيل جوني ديب من سلسلة الأفلام، قائلاً: "أعتقد أنه حظي بوقت رائع، لقد ترك بصمة قوية على شخصية القرصان جاك سبارو، وأصبحت أشهر أعماله على الإطلاق، لقد كان وقتاً عظيماً بالنسبة له ولنا".

وأضاف: "لا يجب أن يعبس الجمهور بسبب رحيل جوني، وإنما عليهم أن يبتسموا أننا خلقنا بداية جديدة من هذا النجاح، فسعينا لإعادة إنتاج السلسلة الأصلية يعني نجاحها إلى حد يستحق إعادة إنتاجها من جديد".

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ولعب "ديب" دور القبطان جاك سبارو في 5 أفلام على مدار 14 عامًا، واحتلت سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" المركز الـ 12 في قائمة أضخم سلاسل الأفلام إيرادات في التاريخ.

وتطمح "ديزني" إلى التعاقد مع المنتج المعروف جيري بروكهايمر للعودة للعمل على السلسلة من جديد، لكن لا توجد أخبار مؤكدة حتى الآن.

وتعرض جوني ديب لانتقادات حادة مؤخرًا، في أعقاب طرح أحدث أفلامه Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald "الوحوش المذهلة: جرائم جريندلوالد"، بسبب قضية العنف المنزلي التي رفعتها عليه طليقته آمبر هيرد، رغم نفيه التهم ونجاحه في تسوية القضية خارج المحكمة.

"قراصنة الكاريبي" اسم اقتبسته ديزني من أحد المنتزهات في مدينة الملاهي، وتطمح أن تحقق النسخة الجديدة نفس نجاح السلسلة الأصلية.