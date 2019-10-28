إنفوجراف.. اليوم العالمي للرسوم المتحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد 127 عاما على ظهورها، أصبحت الرسوم المتحركة اليوم واحدة من أقوى وسائل التعبير والفنون البصرية لقدرتها على إطلاق العنان لخيال صانعيها وتمكينهم من تجسيد أفكار متنوعة مهما جاوزت الواقع وابتعدت عن المألوف والمنطق.

واحتفاء بأهمية الرسوم المتحركة ومكانتها بين أنواع الفنون البصرية، أقرت الرابطة الدولية للسينما الـ28 من أكتوبر/تشرين الأول يوما عالميا للـ"أنيميشن" عام 2002.

ويعود الفضل في مجال رسوم التحريك، إلى المخترع الفرنسي تشارلز إميل رينو الذي طور جهاز براكسينوسكوب للعرض السينمائي، ويتكون من أسطوانة تحيط بكل جوانبها رسوم مصورة تدور على سطح أسطوانة دائرية أكبر حجماً.

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن اليوم العالمي للرسوم المتحركة وأهدافه.



