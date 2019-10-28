الدكتورة خلود وبثينة الرئيسي تُنهيان خلافاتهما بهذه الطريقة.. ما علاقة شيماء علي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أظهر مقطع فيديو مصالحة الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، ومواطنتها الفنانة بثينة الرئيسي، بعد مرور عدة أشهر من الخصام والبُعد، واعتزال "خلود" الحديث مع "بثينة" بسبب الفنانة فرح الهادي.

وجمع معرض العطور المُقام في أرض المعارض بدولة الكويت، الدكتورة خلود بـ"بثينة"، ووثّق الفيديو النجمتين وهما تحتضنان بعضهما، وتعلنان تصالحهما أمام الجميع.

وتحدّثت الفنانة بثينة الرئيسي خلال الفيديو، قائلةً: "الزمن مهما طال بيني وبين خلود لازم نصفي ونرجع تاني.. وخلود لا يوجد قلب مثل قلبها"، بينما ردّت الدكتورة خلود قائلةً إنها نسيت كافة الخلافات القديمة بمجرد رؤيتها لبثينة.

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وظهرت الفنانة شيماء علي، في فيديو آخر وهي تتوسّط للصلح بين خلود وبثينة، وتُمسك بيد الكاميرا لتوثيق لحظة التصالح.

جديرٌ بالذكر أنَّ بداية الخلافات بين الفنانة الكويتية بثينة الرئيسي والدكتورة خلود، نتجت بسبب قيام الأولى بإفشاء سر الخلاف بين خلود وفرح الهادي، ما جعلها تأخذ موقفًا من "بثينة"، وتقاطعها لفترة طويلة.