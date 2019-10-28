محكمة مصرية تتّخذ قرارها النهائي بقضية ريهام سعيد ومرضى السّمنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية، الإثنين، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"السمنة"، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.

وعقدت المحكمة، منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة، حيث حضر المحامي شعبان سعيد، للدفاع عنها، الذي طلب عدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبهما الدعوى المدنية.

ودفع محامي "ريهام"، بحسن نية الإعلامية وانتفاء القصد الجنائي، ووجود سبب للإباحة وهو حق النقد المتوافر لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى كيدية الاتهام لأن المحامي مقيم الدعوى هو محامي "فتاة المول"، التي كانت بينها وبين الإعلامية ريهام سعيد خصومة قضائية سابقة.

وبدأت تفاصيل القضية، برفع أحد المحامين دعوى ضد الإعلامية ريهام سعيد، اتّهمها بالسخرية من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتون، وعالةٌ على أسرهم والمجتمع، مضيفًا أن ريهام قالت: "المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة، وتحتوي على سموم في تعميم غريب عن جميع مرضى السمنة، ما أهان عددا كبيرا من الشعب".

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وتضمّنت الدعوى أن ما صدر من المعلن إليها يعد تصريحًا غريبًا أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفي برنامج شهير يذاع في جميع أرجاء الوطن العربي، ما تسبّب في أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج.

الجدير بالذكر أن ريهام سعيد، كانت قد تورّطت في قضية اختطاف أطفال، وتم إلقاء القبض عليها وإيقاف برنامجها لحين صدور حكم البراءة في القضية، والتي لم تكن الوحيدة، حيث كان قبلها قضية فتاة المول التي شهّرت ريهام سعيد بها، وحصلت على براءة أيضًا فيها.