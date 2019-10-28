إحالةُ خالد الملا للمحكمة بسبب أغنيةٍ له أثارت جدلًا واسعًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحالت النيابة العامة الكويتية الفنان الشعبي خالد الملا، إلى المحكمة بتهمة الإساءة للقضاة، وذلك بعد غنائه أغنيةً تحدث فيها عن القضاة "الفاسدين" وأصحاب الشهادات المزورة.

وتضمّنت الأغنية نقدًا جريئًا عامًا لجهاتٍ متعدّدة دون ذكر أسماء، إذْ تطرّقت إلى انتشار الفساد وتراجع الوضع الاقتصادي، ووضع المنظومة القضائية.

الأغنية التي تسبّبت في أزمةٍ سياسيةٍ في البلاد عُرضت في رمضان الماضي، وتوقّف على إثرها برنامج "اللوبي الرمضاني" للإعلامي يوسف البيدان، والذي يُبث عبر قناة "أي تي في" الكويتية، وذلك بسبب بثّ الأغنية، وتم إحالة ملف القضية للنيابة العامة التي بدورها أحالته إلى المحكمة لإصدار الحكم.

ويُعتبر خالد الملا من أقدم الفنانين الشعبيين في الخليج ويملك قاعدةً جماهيريةً كبيرة، وكان أول ظهورٍ له في نهاية السبعينات، كما كتب ولحّن مجموعةً من الأغنيات التي تتعلّق بفنون منطقة الخليج والجزيرة العربية وقام بغنائها.