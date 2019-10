الملكة إليزابيث نجمة سينمائية عالمية.. إليكِ مشهدها في هذا الفيلم الأيقوني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتحضّر مسؤولة أزياء الملكة إليزابيث وكاتمة أسرارها منذ 25 عامًا، آنجيلا كيلي، لإطلاق كتابها "The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe" أي "الجانب الآخر من العملة: الملكة، خبيرة الأزياء، وخزانة الملابس" الثلاثاء 29 أكتوبر.

وفي الكتاب، تكشف آنجيلا البالغة من العُمر 61 عامًا عن العديد من المواقف الطريفة التي عاشتها الملكة إليزابيث خلف الكواليس، وتُسلّط الضّوء على أحداثٍ أيقونيّة مرّت بها.

ومن ضمن القصص التي سردتها كيلي، موقف إقناع الملكة في مُشاركة جيمس بوند في أولمبياد لندن عام 2012، على أن يُرافقها بطل الفيلم كريغ دانيال، في مشهد هبوط طائرتها الخّاصة إلى ملعب أولمبياد في ذلك العام.

وما لم تتوقّعه كيلي أنَّ الملكة وافقت على الفور على طلب المُخرج داني بويل؛ إذ استطاعت أن تُقنعها في غضون 5 دقائق فقط.

أمّا ما لم يكن في الحُسبان، هو أنَّ الملكة إليزابيث وضعت شرطًا واحدًا على مُشاركتها التمثيل في ذلك المشهد، ألا وهو سردها للمقطع الأيقوني في الفيلم "Good evening, Mr Bond" أي "مساء الخير يا سيّد بوند".

وبعد أن نقلت آنجيلا كيلي النّبأ السار لمخرج الفيلم داني، قالت بأنه كاد أن يسقط عن كُرسيه من شدّة فرحه بموافقة الملكة على المُشاركة في مقطع الفيديو، خصوصًا مع الشّرط الرائع الذي أضافته.