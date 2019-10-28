تراند اليوم : فرصة شغل لطارق شوقي .. لميس الحديدي محتاجة تتعلم علي التابلت

تعرضت الإعلامية لميس الحديدي، إلى موقف محرج على الهواء، خلال برنامج “القاهرة الآن” والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، لأنها لم تستطيع التعامل مع التابلت قائلة: “مش عارفة أجيب الأسئلة، الحاجات دي معقدة بالنسبة لي”.

جاء ذلك خلال استضافتها الفنان كريم عبدالعزيز، واستعراضها عدد من رسائل القراء، ووجهت له رسالة قائلة: “خد البتاع دا بص عليه، أنا محتاسة، إحنا بنحاول نوصل للشغل”، وحاول عبدالعزيز الحصول على التابلت لترد لميس قائلة: “دا بتاعي لو سامحت”.

وقام الفنان كريم عبدالعزيز، بمساعدة لميس الحديدي في قراءة الرسائل القادمة عبر التابلت.

وطالب الجمهور بشكل ساخر من طارق شوقي وزير التربية و التعليم باعطاء لميس دروس لكيفية التعامل مع التابلت مثل طلاب الثانوية العامة .