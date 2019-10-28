تفاصيل زيارة كاتي بيري السرية لواحة سيوة في مصر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قضت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، بعض الأيام في مصر، مؤخرا، في سرية تامة وبعيدًا عن أعين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تنتشر صورًا لها في واحة سيوة.

النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، زارت عدة مناطق سياحية في مصر مؤخرا، حيث وصلت إلى القاهرة عبر طائرتها الخاصة، قبل أن تزور الصحراء البيضاء ومن ثم تتوجه إلى واحة سيوة.

وانتشرت صورة لكاتي بيري من زيارتها إلى واحة سيوة، حيث جلست في سيارة بجوار مرشد سياحي يدعى عبد الله سليمان، وارتدت المطربة الشهيرة جلبابًا محليًا ورفعت علامة النصر.

وكشف عبدالله سليمان، المرشد للنجمة العالمية في رحلتها السياحية الأحيرة، أن كاتي بيري أقامت 3 أيام في واحد من أغرب 10 فنادق في العالم ويسمى “أدار أملال” الموجود في واحة سيوة.

وأوضح أن كاتي خرجت مع أقاربها وطاقم يعمل معها بإحدى السيارات المجهزة ذات الدفع الرباعي، وزارت بعض الأماكن السياحية، حيث بدأت بقلعة شالي سيوة القديمة، ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وعين كليوباترا، أعقبها رحلة سفاري استغرقت عدة ساعات في بحر الرمال الأعظم، ومنطقة بئر واحد السياحية والبحيرة الباردة.

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وتابع عبد الله: توجهت أيضًا إلى أماكن الحفريات في عمق الصحراء إلى جوار المناطق الجبلية، وقضت ليلة في الصحراء بدأتها بمشاهدة غروب الشمس، وتم إيقاد الخشب وإعداد الشاي السيوي، أما العشاء فكان في كامب وسط الصحراء وكان مضاء بالشموع الكبيرة.

وأوضح عبد الله أن كاتي بيري تناولت أرز ووصينية جلاش بالجزر، وملوخية وطاجن لحمة بالخضراوات، بينما التحلية كانت قرع عسل.

وأكمل المرشد السياحي قائلا : حرصت كاتي بيري، على شراء بعض منتجات سيوة، خاصة عبوات من زيت الزيتون للطعام، فيما اشترى الطاقم المصاحب لها منتجات أخرى، منها أنتيكات مصنعة يدويا من الملح الصخري الذي تشتهر به سيوة.

وأشار عبدالله إلى أن كاتي بيري، استمتعت بالفندق التي أقامت فيه، حيث إنه مصمم على الطراز البيئي السيوي القديم حول جبل جعفر، ومبني بالكرشيف والملح وجميع المطاعم والغرف المقامة فيه بطراز واحد، ومضاءة بالشموع ولا توجد بها وسائل اتصال حديثة، مما يتميز بالخصوصية والطبيعة التي كان يعيش عليها أجدادنا.

وأنهى المرشد السياحي قائلا: عقب مكوثها في سيوة، لاحظت إعجابها بكل ما شاهدته وعاشته خلال رحلتها، والتقطت معي صورا تذكارية، وأبدت رغبتها في زيارة سيوة قريبا للتعرف على الأهالي عن قرب.

وعلى جانب أخر، احتفلت النجمة العالمية كاتي بيري، مؤخرا، بعيد ميلادها الـ 34 وسط احتفاء من محبيها حول العالم ممن يعشقون أغانيها المختلفة، وذلك بعدما تواجدت فى مصر، وتحديداً فى واحة سيوة التى استمتعت بأجوائها فى زيارة سياحية.