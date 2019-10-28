ميس حمدان ترد للمرة الأولى على إطلالتها الجريئة في الهالوين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة الأردنية ميس حمدان، للمرة الأولى، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها بإطلالة جريئة في احتفالات الهالوين بأمريكا العام الماضي والذي ظهر فيه عدد من الرجال يرتدون ملابس نسائية فاضحة.

ميس حمدان، قالت خلال لقائها في برنامج “أنتي الأقوى”، مع الإعلامية دعاء صلاح، والمذاع عبر فضائية “المحور”: “الصور تم التقاطها خلال عيد ميلادي والذي يتزامن مع الهالوين في أمريكا”، مشيرة إلى أن الأمريكان لا يوجد لديهم حد ويقدموا بمجهود كبير في الحفلات والتواصل وطلبت التقاط صور معهم ولم يمانعوا ذلك بل طلبوا رقم هاتفها.

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وأضافت: “كنت في الحفلة ومنبهرة بما أراه واتصورت مع كل الناس ونشرت الصور و حد أخدها ونزلها، ولومي على نفسي إن نسيت إني أنا حد مشهور ومن الممكن أن تفهم الصور بشكل خاطئ وندمت على ذلك”.

وتابعت: “كذاب من يقول أنه لا يمهمه الناس، وماذا تقول عليه، وليس هذا شغلي الشاغل، ولكن يجب مراعاته بقدر معين وهناك أخطاء سخيفة أفعلها ولن تتكرر”.

وأكدت أن عدد من أصدقائها طلبوا منها العتذار في ذلك القوت ولكنها لم تعتذر ولم ترد على الانتقادات التي تعرضت لها.