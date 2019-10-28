صلاح عبدالله يتعرض لوحكة صحية ويطلب من جمهوره الدعاء.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري صلاح عبدالله، عن مروره بأزمة صحية خلال الوقت الحالي وبسببها يخضع لعدد من الفحوصات الطبية.
صلاح عبدالله، نشر تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “المفروض أصوم ١٢ساعة عشان التحاليل، أدعولي وقولولي هيا السجاير تفسد هذا الصيام، أكيد لا، مش كدا؟”.
وحصدت تدوينة صلاح عبدالله، على العديد من التعليقات التي ردت بشكل ساخر على حكم لسجائر، كما تمنت له دوام الصحة.
يذكر أن الفنان صلاح عبد الله، شارك مؤخرًا في مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، وهو من بطولة كل من تيم حسن وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وصفاء الطوخي، ومي كساب، ولقاء سويدان، وشريف خير الله، ومنال سلامة، وهو من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق، ومن إنتاج صادق الصباح.
كما عٌرض له مؤخرًا مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشارك في بطولته كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.
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