المخرج حسام الحسيني يرد على انتقادات فيديو كليب «السلطان» لمحمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح الفنان المصري محمد رمضان، مؤخرًا فيديو كليب أغنية «السلطان»، والذي تم تصويره في مراكش بالمغرب.

محمد رمضان، ظهر في الكليب وهو يرتدي ملابس تنتمي إلى حقبة زمنية قديمة، وذلك لأن فكرة الأغنية تدور في الأساس حول “السلطان”، إلا أنه ارتدى أيضًا نظارة شمسية، ذلك الأمر الذي جعله عرضة لانتقاد الكثيرين.

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المخرج المصري حسام الحسيني، رد على الانتقادات التي تعرض له الفيديو كليب، خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي، قائلًا: «فكرة الكليب تدور حول زمن معين، إلا أنه قرر عمل مزج بين الماضي والحاضر لأنه ليس عملاً دراميًا».

وأضاف أنه تم انتقاده أيضًا بعد طرح كليب “إنساي” لمحمد رمضان، وسعد المجرد، وذلك لوجود أموال في حقيبة بداخل السيارة، قائلًا “إحنا مش عاملين فيلم”، مشيرًا إلى أن الكليب يستهدف في الأساس جعل المستمع يعيش في حالة معينة، تتوافق مع الجو العام للأغنية.

يذكر أن فيديو كليب “السلطان”، هي آخر أغاني محمد رمضان، المصورة بمراكش في المغرب، وتشارك في الكليب الفنانة العراقية نور ستارز، من إخراج حسام الحسيني، في خامس تعاون بينه وبين رمضان.