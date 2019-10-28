أحمد رزق والد محمد إمام في «لص بغداد»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وافق الفنان أحمد رزق، على المشاركة في فيلم “لص بغداد”، للنجم محمد إمام، الذي من المقرر طرحه بدور العرض السينمائى في شهر يناير 2020 مع أجازة منتصف العام.
ومن المقرر أن يقدم أحمد رزق، دور ضيف شرف ولكنها شخصية محورية وهي والد يوسف الراوي والذي يقدم هذه الشخصية الفنان محمد إمام.
وقال أحمد رزق في تصريحات صحفية، إنه لا يهتم بحجم الدور في العمل بل الذى يشغله هو تفاعل الجمهور بالشخصية حول تقديم رسالة ووجبة فنية دسمة والتي يسعى إليها صناع العمل جميعًا.
وتدور أحداث العمل في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، ويندرج الفيلم تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة، حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد.
ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينه خليل، أحمد العوضي، أحمد رزق، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن، وغيرهم وهو من إنتاج شركة سينرچي ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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